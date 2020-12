Willy, fratelli Bianchi di nuovo nei guai: nuove gravissime accuse (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovi guai per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, ora accusati per reati di droga: a quanto pare la procura di Velletri indagava sui due fratelli da un paio d’anni. I fratelli Bianchi attualmente si trovano in carcere con l’accusa di omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte. I fratelli Bianchi non sarebbero i soli ad essere raggiunti da nuove accuse per reati di droga: sarebbe un gruppo di 6 quello accusato di “occuparsi” di gestire in maniera violenta i mancati pagamenti di clienti “insolventi” nel contesto di spaccio che si estendeva tra i comuni di Artena, Velletri, Lariano ed altri limitrofi. Il loro sarebbe stato un “lavoro” ben pagato e che avrebbe effettivamente permesso loro di avere ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuoviper iMarco e Gabriele, ora accusati per reati di droga: a quanto pare la procura di Velletri indagava sui dueda un paio d’anni. Iattualmente si trovano in carcere con l’accusa di omicidio del 21enneMonteiro Duarte. Inon sarebbero i soli ad essere raggiunti daper reati di droga: sarebbe un gruppo di 6 quello accusato di “occuparsi” di gestire in maniera violenta i mancati pagamenti di clienti “insolventi” nel contesto di spaccio che si estendeva tra i comuni di Artena, Velletri, Lariano ed altri limitrofi. Il loro sarebbe stato un “lavoro” ben pagato e che avrebbe effettivamente permesso loro di avere ...

