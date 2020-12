Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Fatshark, già fautori di Vermintide, mostrerà del giocato dell'atteso40,000:ai The. Lo hanno annunciato tramite l'account ufficiale Twitter del gioco, con anche un breve ma promettente (almeno per l'atmosfera) teaser. "Collegatevi sui Thecondotti da Geoff Keighley il 10 dicembre per vedere il primissimo video diplay dall'imminente gioco in co-op a 4 giocatori40,000:, da Fatsharks." Sappiamo ancora poco del titolo, se non chegiocato in cooperativo e in visuale in prima persona, come gioco d'azione. Ambientato ad Atoma Prima, ve la vedrete con un culto eretico noto come "Admonition" nei panni di un membro dell'inquisizione ...