Voto sul Mes, il discorso del premier Conte alla Camera e al Senato | DIRETTA (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte tiene oggi, mercoledì 9 dicembre, le comunicazioni al parlamento in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Dopo il discorso di Conte, si passerà al Voto delle risoluzioni parlamentari che affronteranno anche la questione della riforma del Mes, il Fondo salva stati europeo. Sul punto nei giorni scorsi si è creata una spaccatura nella maggioranza e, in particolare, all'interno del Movimento Cinque Stelle, dove una "fronda" di parlamentari aveva dichiarato in una lettera l'intenzione di votare contro la riforma. Dopo ore di mediazione, la maggioranza sembra tuttavia aver trovato un accordo. Di seguito le dichiarazioni di Conte in DIRETTA alla Camera dei deputati

