Voto Mes 9 dicembre: cosa accade oggi al Senato (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il governo alla prova del Voto sul Mes oggi 9 dicembre: cosa accade al Senato, dove la maggioranza ha numeri abbastanza risicati. (Italys' Prime Minister Press Off/AFP via Getty Images)Se ne parla da giorni: il governo è alla prova decisiva sulla tenuta della coalizione che lo sostiene e oggi si vota sulle comunicazioni del presidente del Consiglio sulla riforma del MES. Prima alla Camera e poi al Senato, Giuseppe Conte interviene per spiegare perché l'Italia sosterrà la riforma. Si paventava una crisi di governo, a causa del mancato appoggio alla mozione di maggioranza da parte di Italia Viva. Ma cosa significa nello specifico? Il governo alla prova del Voto sul MES Come probabilmente ...

borghi_claudio : Ecco qui... si al MES senza condizioni. Se la risoluzione dovesse essere questa chiunque del M5S la dovesse votare… - borghi_claudio : @malatempora9 @Yi_Benevolence @Heisenberg_303 @NicolaPorro No che alleanze.. prima o poi verranno tutti a chiedere… - ManlioDS : Il dibattito attorno al voto di mercoledì è surreale. L’ho detto e lo ripeto, non si voterà per l’attivazione del… - Alessandro_Flaj : RT @TwittGiorgio: Scatta il voto decisivo sul Mes 'Uniti' per salvare la poltrona....E' 'INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO' @Quirinale… - adolar41744618 : RT @eurodisgusto: Il trattato #mes è una merda, ma lo voto perché voglio cambiarlo. Una manica di dementi patentati... #RiformaCRIMINALEmes -