Volley, Superlega: il calendario dei recuperi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Superlega, a differenza della Serie A1 femminile, ha deciso di non rimandare l’inizio del girone di ritorno, ma solo la Coppa Italia; negli scorsi giorni sono però iniziate le partite di recupero anche per la pallavolo maschile. Quattro match sono già stati disputati, mentre 12 sono le partite attualmente da recuperare; tra i vari impegni di Champions e CEV Cup, 7 di queste partite hanno una data, mentre le restanti 5 sono ancora da definire. Scopriamo insieme il calendario dei recuperi delle partite di Superlega. Superlega: il calendario dei recuperi Mercoledì 9 dicembre8a giornata – Consar Ravenna-NBV Verona ore 18.00, diretta Eleven Sports5a giornata – Itas Trentino-Leo Shoes Modena ore 19.30, diretta Eleven Sports Mercoledì 16 dicembre10a giornata – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La, a differenza della Serie A1 femminile, ha deciso di non rimandare l’inizio del girone di ritorno, ma solo la Coppa Italia; negli scorsi giorni sono però iniziate le partite di recupero anche per la pallavolo maschile. Quattro match sono già stati disputati, mentre 12 sono le partite attualmente da recuperare; tra i vari impegni di Champions e CEV Cup, 7 di queste partite hanno una data, mentre le restanti 5 sono ancora da definire. Scopriamo insieme ildeidelle partite di: ildeiMercoledì 9 dicembre8a giornata – Consar Ravenna-NBV Verona ore 18.00, diretta Eleven Sports5a giornata – Itas Trentino-Leo Shoes Modena ore 19.30, diretta Eleven Sports Mercoledì 16 dicembre10a giornata – ...

