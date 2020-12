Volley femminile, Conegliano sbaraglia il Nantes. Torna Paola Egonu, seconda vittoria in Champions League (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Conegliano ha travolto il Nantes con un secco 3-0 (25-19; 25-11; 25-16) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di Volley femminile. Le Pantere non hanno avuto alcun problema ad annichilire la formazione francese al PalaVerde di Treviso, dove va in scena il primo dei due round robin della Pool B. Le ragazze in giallo hanno così infilato il secondo successo consecutivo, dopo il netto 3-0 rifilato ieri pomeriggio al modesto Calcit Kamnnik, e si lancia così con grande entusiasmo verso l’incontro di cartello con il Fenerbahce Istanbul: domani sera (ore 20.30) è in programma la super sfida contro la quotata formazione turca, sarà un importantissimo crocevia nella corsa verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Va sempre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha travolto ilcon un secco 3-0 (25-19; 25-11; 25-16) nel match valido per la fase a gironi della2020-2021 di. Le Pantere non hanno avuto alcun problema ad annichilire la formazione francese al PalaVerde di Treviso, dove va in scena il primo dei due round robin della Pool B. Le ragazze in giallo hanno così infilato il secondo successo consecutivo, dopo il netto 3-0 rifilato ieri pomeriggio al modesto Calcit Kamnnik, e si lancia così con grande entusiasmo verso l’incontro di cartello con il Fenerbahce Istanbul: domani sera (ore 20.30) è in programma la super sfida contro la quotata formazione turca, sarà un importantissimo crocevia nella corsa verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Va sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile, Conegliano sbaraglia il Nantes. Torna Paola Egonu, seconda vittoria in Champions League OA Sport Pallavolo A1 femminile – Salgono a 6 le atlete della Bartoccini risultate positive

La Bartoccini Fortinfissi Perugia nel corso dei test effettuati in data odierna è stata riscontrata la positività al Covid-19 di ulteriori cinque atlete, che portano il conteggio totale delle attualme ...

Pallavolo A2 femminile – La capolista Vallefoglia ha presentato il suo calendario 2021

“Lo slogan scelto dalla società per accompagnare il calendario” ha detto Tonucci “interpreta perfettamente lo spirito con il quale abbiamo aderito all’iniziativa e sostenuto la Megabox volley in ...

