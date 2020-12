Volley, Civitanova abbatte anche il Tours: terza vittoria in Champions League e primo posto nel girone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Civitanova ha sconfitto il Tours per 3-0 (25-21; 25-23; 25-23) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di Volley maschile. La Lube ha però dovuto faticare più del previsto al Salle Robert Grenon, nella tana della compagine francese, dove va in scena il primo dei due round robin della Pool B. Gli ultimi Campioni d’Europa hanno così collezionato la terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea e l’annesso primo posto nel gruppo: prima il successo a tavolino contro l’Arkas Izmir (3-0 con triplo 25-0, i turchi non si sono presentati in terra transalpina), poi l’affermazione di ieri nell’infuocato derby con Perugia (3-1) e stasera questo sigillo che avvicina la qualificazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha sconfitto ilper 3-0 (25-21; 25-23; 25-23) nel match valido per la fase a gironi della2020-2021 dimaschile. La Lube ha però dovuto faticare più del previsto al Salle Robert Grenon, nella tana della compagine francese, dove va in scena ildei due round robin della Pool B. Gli ultimi Campioni d’Europa hanno così collezionato laconsecutiva nella massima competizione europea e l’annessonel gruppo: prima il successo a tavolino contro l’Arkas Izmir (3-0 con triplo 25-0, i turchi non si sono presentati in terra transalpina), poi l’affermazione di ieri nell’infuocato derby con Perugia (3-1) e stasera questo sigillo che avvicina la qualificazione ...

