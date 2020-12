Volley, A3 maschile: i risultati dell’8a giornata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Serie A3 maschile ha affrontato l’ottavo turno di campionato come la Serie A2 maschile; disputati quasi tutti i match, con un’unica eccezione nel girone Bianco. In questo weekend vincono Porto Viro, Pordenone, Torino, Brugherio e Portomaggiore nel girone Bianco, rinviato il match tra Livenza e Montecchio; nel girone Blu invece vincono Grottazzolina, Roma, Modica, Aversa, Tuscania e Pineto. Scopriamo insieme i risultati delle partite dell’8a giornata di Serie A3 maschile. A3 maschile: i risultati dell’8a giornata Girone Bianco Porto Viro non si lascia intimidire e conquista la settima vittoria consecutiva, questa volta sul campo di Macerata dopo un’accesa gara. Per i padroni di casa bene Snippe e Ferri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Serie A3ha affrontato l’ottavo turno di campionato come la Serie A2; disputati quasi tutti i match, con un’unica eccezione nel girone Bianco. In questo weekend vincono Porto Viro, Pordenone, Torino, Brugherio e Portomaggiore nel girone Bianco, rinviato il match tra Livenza e Montecchio; nel girone Blu invece vincono Grottazzolina, Roma, Modica, Aversa, Tuscania e Pineto. Scopriamo insieme idelle partitedi Serie A3. A3: iGirone Bianco Porto Viro non si lascia intimidire e conquista la settima vittoria consecutiva, questa volta sul campo di Macerata dopo un’accesa gara. Per i padroni di casa bene Snippe e Ferri ...

Porto Viro non si lascia intimidire e conquista la settima vittoria consecutiva, questa volta sul campo di Macerata dopo un’accesa gara. Per i padroni di casa bene Snippe e Ferri (20); mentre per la ...

Nuovi casi di positività in quel di Monza, dove sono risultati positivi al Covid-19 ben 18 persone tra giocatori, giocatrici e staff delle prime squadre maschili e femminili. La situazione più complic ...

