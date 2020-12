Voli Covid free per New York da Fiumicino: ecco il racconto del primo esperimento (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, fin dall’inizio della pandemia ha parlato di sperimentazioni internazionali di lunga tratta di viaggi aerei totalmente sicuri chiamati Voli Covid free. Chi viaggia viene sottoposto al controllo prima di partire e arrivare da una località all’altra, può quindi continuare la sua permanenza o ritornare a casa in tranquillità, senza dove trascorrere i quattordici o venti giorni canonici di quarantena. 100 persone negative al Covid arrivano da New York Da Fiumicino, uno dei due aeroporti più importanti per la capitale italiana, sono stati disegnati in questi mesi diversi programmi preparatori al progetto raccontato. I primi sono i Voli Covid free per e da Milano e altre città ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, fin dall’inizio della pandemia ha parlato di sperimentazioni internazionali di lunga tratta di viaggi aerei totalmente sicuri chiamati. Chi viaggia viene sottoposto al controllo prima di partire e arrivare da una località all’altra, può quindi continuare la sua permanenza o ritornare a casa in tranquillità, senza dove trascorrere i quattordici o venti giorni canonici di quarantena. 100 persone negative alarrivano da NewDa, uno dei due aeroporti più importanti per la capitale italiana, sono stati disegnati in questi mesi diversi programmi preparatori al progetto raccontato. I primi sono iper e da Milano e altre città ...

