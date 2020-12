“Visti d’ingresso, contratti di lavoro e di affitto fasulli”: maxi-operazione a Potenza, 16 arresti per favoreggiamento dell’immigrazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Visto di ingresso, un contratto di lavoro e persino di affitto. Tutto fasullo, ma a caro prezzo. È quanto ha portato alla luce l’operazione Carpe diem messa a segno dalla Squadra mobile di Potenza guidata da Donato Marano e nella quale sono state arrestate 16 persone tra il capoluogo lucano, Milano, Firenze, Foggia e La Spezia accusate a vario titolo di aver costruito una fitta rete in grado di procacciare falsi attestati di assunzione e contratti di locazione per garantire a cittadini stranieri il permesso di soggiorno. Le indagini dei poliziotti, coordinati dal procuratore di Potenza Francesco Curcio e dal sostituto Sarah Masecchia, hanno permesso di ricostruire la “filiera” illegale costituita da cittadini italiani e stranieri, imprenditori agricoli, proprietari di appartamenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Visto di ingresso, un contratto die persino di. Tutto fasullo, ma a caro prezzo. È quanto ha portato alla luce l’Carpe diem messa a segno dalla Squadra mobile diguidata da Donato Marano e nella quale sono state arrestate 16 persone tra il capoluogo lucano, Milano, Firenze, Foggia e La Spezia accusate a vario titolo di aver costruito una fitta rete in grado di procacciare falsi attestati di assunzione edi locazione per garantire a cittadini stranieri il permesso di soggiorno. Le indagini dei poliziotti, coordinati dal procuratore diFrancesco Curcio e dal sostituto Sarah Masecchia, hanno permesso di ricostruire la “filiera” illegale costituita da cittadini italiani e stranieri, imprenditori agricoli, proprietari di appartamenti e ...

