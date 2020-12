Vincono 115 milioni di sterline, ne usano la metà per una nobile causa (Di giovedì 10 dicembre 2020) In Irlanda del Nord, Una Frances e Patrick Connolly hanno donato 60 milioni di sterline in beneficenza per l’emergenza Covid. Erano i fortunati vincitori dell’Eurolotteria del Capodanno 2019. Avevano vinto una somma da capogiro: 115 milioni di sterline. Un sogno che si realizza. Anche per questa botta di “fortuna” inaspettata, Una Frances e Patrick Connolly, coppia dell’Irlanda del Nord, hanno deciso fin da subito di non essere avari, ma di condividere la loro vincita. Per prima cosa, appena dopo l’entrata del montepremi, pensarono di scrivere una lista con 50 tra amici e conoscenti, allo scopo di condividerlo. Successivamente hanno pensato di creare due fondazioni benefiche: la Kathleen Graham Trust e la PFC Trust nella contea di Durham. LEGGI ANCHE >>> Superenalotto e Lotto, estrazioni di ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) In Irlanda del Nord, Una Frances e Patrick Connolly hanno donato 60diin beneficenza per l’emergenza Covid. Erano i fortunati vincitori dell’Eurolotteria del Capodanno 2019. Avevano vinto una somma da capogiro: 115di. Un sogno che si realizza. Anche per questa botta di “fortuna” inaspettata, Una Frances e Patrick Connolly, coppia dell’Irlanda del Nord, hanno deciso fin da subito di non essere avari, ma di condividere la loro vincita. Per prima cosa, appena dopo l’entrata del montepremi, pensarono di scrivere una lista con 50 tra amici e conoscenti, allo scopo di condividerlo. Successivamente hanno pensato di creare due fondazioni benefiche: la Kathleen Graham Trust e la PFC Trust nella contea di Durham. LEGGI ANCHE >>> Superenalotto e Lotto, estrazioni di ...

La coppia che ha regalato metà della propria vincita alla lotteria durante la pandemia

Dopo aver vinto a Capodanno quasi 115 milioni di sterline, Frances e Patrick Connolly hanno voluto dare il proprio contributo, sostenendo non solo gli amici ma anche decine e decine di persone durante ...

