Vieste, per strada audio hard al posto delle canzoni di Natale

Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Vieste. A raccontare il post su Facebook il vicesindaco e assessore al turismo, Rossella Falcone Sarebbe comico se non fosse tragico. A Vieste, un Comune in provincia di Foggia e nota meta turistica pugliese, qualcuno avrebbe manomesso la filodiffusione e al posto delle canzoni natalizie, per le strade della cittadina pugliese, sono stati diffusi alcuni audio hard. Il fatto è accaduto proprio in occasione della festa della Madonna dell'Immacolata Concezione e ha creato molto scalpore tra i residenti e, soprattutto, tra i bambini. A diffondere la notizia sui social è stato il vicesindaco e assessore al turismo, Rossella Falcone che, in un post su Facebook intitolato "L'intelligenza umana ha dei limiti, ...

