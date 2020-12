Vieste, audio porno al posto delle canzoni natalizie nel centro storico: scatta denuncia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Atmosfera natalizia rovinata. Ad accompagnare i video delle luminarie installate nel centro di Vieste dovevano esserci i tradizionali canti e musiche delle feste, invece, ieri con un’intrusione nell’impianto di filodiffusione, sono stati mandati audio porno. Un attacco hacker in piena regola ai danni del comune. Nemmeno a dirlo, la notizia ha fatto il giro dei social, tra lo stupore e l’indignazione. L'assessore alla cultura Rossella Falcone sul suo profilo Facebook ha parlato dell’attacco contro l'amministrazione del comune del Foggiano e ha annunciato che sporgeranno “le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti". Anche la conferenza in streaming sul futuro del turismo del Gargano era stata disturbata da incursioni via web di persone col ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Atmosfera natalizia rovinata. Ad accompagnare i videoluminarie installate neldidovevano esserci i tradizionali canti e musichefeste, invece, ieri con un’intrusione nell’impianto di filodiffusione, sono stati mandati. Un attacco hacker in piena regola ai danni del comune. Nemmeno a dirlo, la notizia ha fatto il giro dei social, tra lo stupore e l’indignazione. L'assessore alla cultura Rossella Falcone sul suo profilo Facebook ha parlato dell’attacco contro l'amministrazione del comune del Foggiano e ha annunciato che sporgeranno “le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti". Anche la conferenza in streaming sul futuro del turismo del Gargano era stata disturbata da incursioni via web di persone col ...

