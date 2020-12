VIDEO Zenit Dortmund risultato 1-2 gol e highlights Tedeschi primi nel girone

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)1-2) gol enel, i gialloneri ribaltano la situazione in Russia e chiudono a 13 punti.

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Zenit

Il Sussidiario.net

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...Champions League: Zenit - Borussia Dortmund 1-2 gol e highlights. Tedeschi in testa al girone, ecco le immagini della sfida.