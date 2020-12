VIDEO | Nuti inaugura l’anno accademico della Sant’Anna di Pisa | “Investire in ricerca e talenti”

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) PISA – Valorizzare i talenti, sfidare il presente segnato dal Covid per costruire il futuro e un appello rivolto alle Istituzioni: investire in ricerca. Sono i tre asset con cui la rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Sabina Nuti, inaugura l’anno accademico 2020-2021, cerimonia quest’anno trasmessa tutta sulle piattaforme digitali e social dello storico istituto. E’ necessario “investire sulla ricerca e sulla formazione, perche’ sono veramente le leve su cui il nostro Paese puo’ contare per il futuro” e in Italia, su questo fronte, bisogna fare “molto di piu'”, sottolinea. Il 2020, l’anno della pandemia, “e’ stato molto difficile e complesso” ma, continua, “la scuola ha dimostrato capacita’ di resilienza, mettendosi in campo per rilanciare il ruolo della ricerca e della formazione per l’Italia, per il futuro, per quello che ci aspetta e per rispondere a questa crisi mondiale”, spiega. In questo senso, aggiunge, il Sant’Anna “penso possa svolgere un ruolo sperimentale, da apripista. Le nostre piccole dimensioni e la flessibilita’, infatti, ci possono permettere di essere un avamposto dove sperimentare soluzioni nuove, anche da un punto di vista organizzativo”.