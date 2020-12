VIDEO Ajax-Atalanta 0-1: highlights, gol e sintesi. Muriel trascina la Dea agli ottavi di Champions League (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’Atalanta ha sconfitto l’Ajax per 1-0 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. Gli orobici si sono imposti ad Amsterdam con una rete di Luis Muriel all’85mo minuto, bravo a sfruttare l’invito perfetto di Freuler. Al termine di una partita particolare combattuta dal punto di vista tecnico e tattico, ma avara di grandissime occasioni da gol, i ragazzi di coach Gasperini hanno trovato il guizzo nel finale e sono riusciti a battere la formazione olandese, chiudendo così il proprio girone al secondo posto, alle spalle di quel Liverpool sconfitto ad Anfield due settimane fa. Grande impresa della Dea che, per il secondo anno consecutivo, è tra le 16 grandi d’Europa e potrà prendere parte alla fase a eliminazione diretta. Di seguito il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) L’ha sconfitto l’per 1-0 e si è qualificatadi finale della2020-2021. Gli orobici si sono imposti ad Amsterdam con una rete di Luisall’85mo minuto, bravo a sfruttare l’invito perfetto di Freuler. Al termine di una partita particolare combattuta dal punto di vista tecnico e tattico, ma avara di grandissime occasioni da gol, i ragazzi di coach Gasperini hanno trovato il guizzo nel finale e sono riusciti a battere la formazione olandese, chiudendo così il proprio girone al secondo posto, alle spalle di quel Liverpool sconfitto ad Anfield due settimane fa. Grande impresa della Dea che, per il secondo anno consecutivo, è tra le 16 grandi d’Europa e potrà prendere parte alla fase a eliminazione diretta. Di seguito il ...

