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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 17 | 45

Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2020 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 17:45 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Viabilità DEL 9 DICEMBRE 2020 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA COLOMBO E TRA LA LAURENTINA E LA TUCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E L’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI SEMPRE IN INTERNA TRA L’ARDEATINA E LA PONTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULL’AURELIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE EUR E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE DALL’EUR A TOR DE CENCI SULLA FLAMINIA CODE PER SFALCIO D’ERBA ALL’ALTEZZA DEL KM 10 IN ...
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twitterTrafficoA : A24 - Tivoli - Coda    A24 Roma-Teramo   Coda in uscita a Tivoli per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - NoiAretini : Grazie per la menzione! montevarchi: #natalemontevarchi #viabilitamontevarchi Dal 10 dicembre riprende la viabilità… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - montevarchi : #natalemontevarchi #viabilitamontevarchi Dal 10 dicembre riprende la viabilità su via Roma Ecco le modalità di aper… -

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Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO  Sky Tg24
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