Venezia: Mose innalzato nella notte, nuovo picco di acqua alta di 125 centimetri (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alle 4 del mattino è stato completato l'innalzamento delle barriere e la città resterà all'asciutto. Restano le polemiche per i ritardi. Il sindaco Brugnaro: 'Rivedere le regole della cabina di regia' Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Alle 4 del mattino è stato completato l'innalzamento delle barriere e la città resterà all'asciutto. Restano le polemiche per i ritardi. Il sindaco Brugnaro: 'Rivedere le regole della cabina di regia'

Corriere : Il Mose non parte: a Venezia acqua alta di 122 centimetri - tg2rai : Acqua alta a #Venezia, centro storico allagato. La marea tocca i 138 centimetri. Le previsioni non fanno alzare il… - SkyTG24 : Venezia, acqua alta a 122 centimetri: Mose non attivo e città allagata - Radio1Rai : A #Venezia nella notte sono state innalzate le paratoie del Mose. Ieri l’allarme dopo che le dighe non erano state… - ANGELACHIDDEMI : Venezia e Chioggia sott'acqua: il meteo è sbagliato e il Mose non si alza, ma non manca l'ironia -