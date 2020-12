Venezia, Mose attivato nella notte per previsione di mare di 123 cm (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo il flop della giornata di ieri, che ha fatto finire Venezia sott’acqua, il Mose è stato attivato nella notte, anche se non si prevede che l’acqua raggiunga i 130 cm, soglia per la quale il sistema di protezione dovrebbe attivarsi. Le 78 paratie alle tre bocche di porto (Lido, Alberoni e Chioggia) sono state alzate nella notte dopo una previsione di marea di 123 cm sul medio mare intorno alle 9:30. Tecnici e Comune hanno voluto scongiurare il ripetersi della situazione di ieri: da una previsione di lunedì di 125 centimetri si è arrivati nel pomeriggio ad un livello eccezionale superiore di 13 centimetri ai calcoli dei tecnici. Ciò non ha consentito di porre rimedio, in quanto servono ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo il flop della giornata di ieri, che ha fatto finiresott’acqua, ilè stato, anche se non si prevede che l’acqua raggiunga i 130 cm, soglia per la quale il sistema di protezione dovrebbe attivarsi. Le 78 paratie alle tre bocche di porto (Lido, Alberoni e Chioggia) sono state alzatedopo unadia di 123 cm sul mediointorno alle 9:30. Tecnici e Comune hanno voluto scongiurare il ripetersi della situazione di ieri: da unadi lunedì di 125 centimetri si è arrivati nel pomeriggio ad un livello eccezionale superiore di 13 centimetri ai calcoli dei tecnici. Ciò non ha consentito di porre rimedio, in quanto servono ...

