Venezia | le barriere del Mose bloccano il porto | “Navi ferme | bisogna intervenire”

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) VENEZIA – Sono ore difficili per il porto di Venezia, isolato dal mare a causa dell’innalzamento prolungato delle barriere del Mose. “Solo questa mattina avevamo otto navi ferme in rada e nove in laguna in attesa di uscire. Domani, alla luce delle previsioni che ci sono state comunicate, prevediamo che circa una decina di navi dovranno modificare i propri orari per evitare di rimanere ferme“, spiega il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico settentrionale, Pino Musolino.