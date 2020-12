Venezia di nuovo sotto l’acqua, polemica sul Mose a Mattino 5 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo il maltempo degli ultimi giorni, fa discutere il ritorno dell’acqua alta a Venezia e la mancata attivazione del Mose, che già nel recente passato ha dimostrato di svolgere egregiamente il proprio lavoro. Ospite di Mattino 5, chiamata a commentare la notizia, c’era l’opinionista Scampini, che non si è tirata indietro per esprimere il proprio commento sull’accaduto. Il Mose entra in funzione troppo tardi, è polemica L’intervento dallo studio di Sabrina Scampini, giornalista e conduttrice televisiva, nota al pubblico Mediaset per essere tra le opinioniste fisse della trasmissione Quarto Grado. Il dibattito climatico in Italia si limita a uno scontro di pro e contro Greta. Non riusciamo mai a capire che il surriscaldamento della Terra, contribuisce anche a creare degli eventi estremi ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo il maltempo degli ultimi giorni, fa discutere il ritorno delalta ae la mancata attivazione del, che già nel recente passato ha dimostrato di svolgere egregiamente il proprio lavoro. Ospite di5, chiamata a commentare la notizia, c’era l’opinionista Scampini, che non si è tirata indietro per esprimere il proprio commento sull’accaduto. Ilentra in funzione troppo tardi, èL’intervento dallo studio di Sabrina Scampini, giornalista e conduttrice televisiva, nota al pubblico Mediaset per essere tra le opinioniste fisse della trasmissione Quarto Grado. Il dibattito climatico in Italia si limita a uno scontro di pro e contro Greta. Non riusciamo mai a capire che il surriscaldamento della Terra, contribuisce anche a creare degli eventi estremi ...

comunevenezia : ?? #AcquaAlta #Aggiornamento ?? Il Centro Previsione e Segnalazione Maree comunica che è previsto un nuovo massimo… - repubblica : 'Situazione drammatica' | video - Corriere : Venezia, le paratie del Mose proteggono di nuovo dalla marea - gdgvenezia : Per questa sera, non prendete impegni! Ci vediamo su YouTube per un nuovo evento remoto. Topic della serata: la vit… - razorblack66 : RT @GHINODITACCO18: Quindi dopo avere speso miliardi per il Mose, oggi Venezia è di nuovo sott’acqua ?? -