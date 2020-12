Venezia, attivato il Mose: la marea massima è prevista intorno alle 9.30 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta LaPresse Il sistema Mose per la difesa di Venezia dall'acqua alta, è attivo. Le 78 paratie alle tre bocche di porto (Lido, Alberoni e Chioggia) sono state alzate nella notte dopo una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta LaPresse Il sistemaper la difesa didall'acqua alta, è attivo. Le 78 paratietre bocche di porto (Lido, Alberoni e Chioggia) sono state alzate nella notte dopo una ...

