Venerato su Hysaj: “Rifiutata offerta Napoli: tre club trattano con il terzino” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Venerato fa sapere che il procuratore di Hysaj ha rifiutato l'offerta del Napoli perché bassa.I club interessati Roma,Olympique Marsiglia Spartak Mosca L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 9 dicembre 2020)fa sapere che il procuratore diha rifiutato l'delperché bassa.Iinteressati Roma,Olympique Marsiglia Spartak Mosca L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MondoNapoli : Venerato: “Hysaj andrà via e Gattuso non ha gradito questa scelta, sul rinnovo di Insigne...” -… - MundoNapoli : Ciro Venerato: “Hysaj e Maskimovic non rinnoveranno il contratto con il Napoli” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Hysaj-Napoli, rinnovo saltato: troverà un'altra squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Hysaj-Napoli, rinnovo saltato: troverà un'altra squadra' - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Hysaj-Napoli, rinnovo saltato: troverà un'altra squadra' -