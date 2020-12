Vendere su Instagram: guida alle migliori strategie di social marketing (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I social network fanno ormai parte della quotidianità di ognuno. Ci si connette per restare in contatto con amici e conoscenti, per pubblicizzare la propria attività con foto e video, per passare del tempo in leggerezza. Instagram, per esempio, che il 6 ottobre ha compiuto dieci anni di presenza sul web, conta in Italia il 50% di utenti che ha un account Instagram, anche se ancora è la quarta nella classifica di importanza, dopo Facebook, YouTube e WhatsApp. Negli ultimi due anni, è addirittura riuscito a duplicare la sua base di utenza e più dell’80% degli Instagrammers segue uno o più profili aziendali: è questo uno dei punti forti e innovativi su cui investe la piattaforma. Nel 2018, la piattaforma Instagram è riuscita a raggiungere 1 miliardo di persone: 400 milioni la utilizzano giornalmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Inetwork fanno ormai parte della quotidianità di ognuno. Ci si connette per restare in contatto con amici e conoscenti, per pubblicizzare la propria attività con foto e video, per passare del tempo in leggerezza., per esempio, che il 6 ottobre ha compiuto dieci anni di presenza sul web, conta in Italia il 50% di utenti che ha un account, anche se ancora è la quarta nella classifica di importanza, dopo Facebook, YouTube e WhatsApp. Negli ultimi due anni, è addirittura riuscito a duplicare la sua base di utenza e più dell’80% deglimers segue uno o più profili aziendali: è questo uno dei punti forti e innovativi su cui investe la piattaforma. Nel 2018, la piattaformaè riuscita a raggiungere 1 miliardo di persone: 400 milioni la utilizzano giornalmente ...

Da una ventina di giorni Instagram ha rilasciato un nuovo aggiornamento della piattaforma, inserendo uno strumento nuovo ai suoi utenti: le Guide. Dopo circa una settimana dall'inserimento delle guide ...

La bottega temporanea di Balò vende abbigliamento per dare una mano all’India

Da alcuni anni durante il periodo delle feste di fine anno Balò apre una ‘Bottega temporanea’ in centro per la vendita dei capi d’abbigliamento, accessori e oggetti artigianali realizzati in India (fo ...

Da una ventina di giorni Instagram ha rilasciato un nuovo aggiornamento della piattaforma, inserendo uno strumento nuovo ai suoi utenti: le Guide. Dopo circa una settimana dall'inserimento delle guide ...