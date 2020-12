Vecchi dollari canadesi | quanto possono valere?

Leggi su android-news.eu

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nell’ultimo articolo di oggi andremo a parlare del dollaro canadese, e da come si può intuire, è la valuta del Canada. Questa valuta è stato in vigore per gran parte della storia del Canada. Iutilizzano monete e banconote con una denominazione molto simile al dollaro statunitense. Le monetesono emesse dalla Royal Canadian Mint o, in francese, la Monnaie royale canadienne, con produzione a Winnipeg. Le banconote sono emesse dalla Banca del Canada e stampate a Ottawa. Uno dei cambiamenti che sono stati messi in atto è stato il ritiro delle banconote da 1$ e 2$, e sono stati sostituiti con le monete. Le monete da 1$ sono chiamate loonies, mentre la moneta da 2$, è detta twonies o toonies. Inoltre, la Bank of Canada ha introdotto una nuova serie di banconote, come il 10$ e il 5$, chiamate Canadian Journey. Questa serie raffigura ...