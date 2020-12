Valeria Fedeli contro telecronista Rai Sport: “Ha detto donna nana tutta tana” (VIDEO) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rabbia dell’ex ministro dell’istruzione nonché senatrice in quota al PD Valeria Fedeli, che si è scagliata nei confronti della redazione di Rai Sport per un commento veramente fuori luogo da parte di un giornalista della redazione Sportiva della tv di stato. Nel corso della telecronaca del rally a Monza, Lorenzo Leonarduzzi si è lasciato infatti andare a una frase davvero infelice: “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. ‘donna nanak tutta Tanak’“, un pessimo gioco di parole legato al cognome di uno dei partecipanti, Ott Tanak. L’ex ministra dunque accusa di sessismo il commentatore: “Possibile che su RaiSport un giornalista si lasci andare a battute di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Rabbia dell’ex ministro dell’istruzione nonché senatrice in quota al PD, che si è scagliata nei confronti della redazione di Raiper un commento veramente fuori luogo da parte di un giornalista della redazioneiva della tv di stato. Nel corso della telecronaca del rally a Monza, Lorenzo Leonarduzzi si è lasciato infatti andare a una frase davvero infelice: “Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hannouna battutaccia che io riferisco. ‘Tanak’“, un pessimo gioco di parole legato al cognome di uno dei partecipanti, Ott Tanak. L’ex ministra dunque accusa di sessismo il commentatore: “Possibile che su Raiun giornalista si lasci andare a battute di ...

