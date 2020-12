Vaglia postale | quando si può annullare e a che condizioni?

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi i mezzi con cui è possibile trasferire risorse economiche da un soggetto ad un altro non sono pochi. E le norme sulla tracciabilità, di cui abbiamo già parlato, spingono sempre più verso l’utilizzo di metodi tecnologici di pagamento, che consentono, per loro natura, di seguire lo spostamento di denaro, onde prevenire illeciti di vario tipo. Qui di seguito vogliamo porre attenzione su uno degli strumenti alternativi al denaro contante,si vuole operare una transazione rilevante a livello economico. Parleremo infatti dele delle modalità con cui poterlo. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sulla carta Paypal 2020, che cos’è, come usarla e i vantaggi, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: che ...