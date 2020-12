Vaccino Pomezia-Oxford | test approvati dalla rivista scientifica The Lancet

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) The, una delle più importanti riviste scientifiche, ha approvato e pubblicato gli studi di fase 3 realizzati dall’Università di. Per la prima volta idelcontro il Covid-19, sviluppato da AstraZeneca, vengonoe pubblicati – dopo essere stati esaminati da un comitato di scienziati – su una. Lo studio conferma che nei partecipanti che hanno ricevuto due dosi standard dell’efficacia è stata del 62,1; mentre in quelli ai quali è stata iniettata una dosa bassa seguita da una standard, l’efficacia è salita al 90%. In media, quindi, ilha un’efficacia del 70%.AstraZeneca: prezzo e modalità di ...