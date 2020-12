Vaccino Pfizer | l’autorizzazione dell’agenzia europea del farmaco il 29 dicembre

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nell’attesa spasmodica delin grado di arrestare la continua crescita di contagi da Covid, l’annuncio arriva direttamente dall’Agenziadel: il, il primo ad essere distribuito, sarà autorizzato il prossimo 29. Bisognerà aspettare, invece, il 12 gennaio per quello di Moderna. È stato il capodel, Emer Cooke, ad esprimersi in video collegamento da Amsterdam con Lena (Leadingn Newspaper Alliance), il maggior network di quotidiani internazionali. Leggi anche >>Covid quanto dura, effetti collaterali, dosi e immunità di greggeCovid: “Probabilmente ci ...

MedicalFactsIT : Coronavirus: l’FDA americano ha approvato il vaccino Pfizer. Ottima notizia e i dati sembrano troppo belli per esse… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - chetempochefa : “Mi sento una privilegiata” Margaret Keenan, una donna novantenne dell’Irlanda del Nord, è la prima persona al mon… - garat_o_meter : RT @SFalax: 4 volontari sviluppano paresi facciale, dopo aver preso il vaccino anti Covid-19 della Pfizer (già iniziamo con i primi glitch)… - conmoderazione : RT @antonio_bordin: Cominciamo bene. #vaccino #Pfizer #COVID19 -

Lo riporta il "New York Times". La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il prodotto sia molto ...In almeno 70 Paesi a basso reddito sopraggiunge il rischio che 9 persone su 10 non possano ricevere le vaccinazioni anti Covid-19 ...