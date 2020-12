Vaccino, non per tutti. Nei Paesi poveri tagliati fuori nove cittadini su dieci (Di giovedì 10 dicembre 2020) Se i vaccini contro il Covid-19 in corso di sperimentazione saranno autorizzati, l’Italia riceverà 202 milioni di dosi di Vaccino dai vari produttori, stando ai contratti già siglati. Ciascun cittadino italiano avrà così a disposizione tre o quattro dosi. In altri Paesi ricchi va ancora meglio: ogni canadese, per esempio, potrà vaccinarsi cinque volte, visto il rapporto tra il numero di vaccini prenotati e la popolazione. All’opposto, in 67 Paesi in via di sviluppo le dosi a disposizione basteranno a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Se i vaccini contro il Covid-19 in corso di sperimentazione saranno autorizzati, l’Italia riceverà 202 milioni di dosi didai vari produttori, stando ai contratti già siglati. Ciascun cittadino italiano avrà così a disposizione tre o quattro dosi. In altriricchi va ancora meglio: ogni canadese, per esempio, potrà vaccinarsi cinque volte, visto il rapporto tra il numero di vaccini prenotati e la popolazione. All’opposto, in 67in via di sviluppo le dosi a disposizione basteranno a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

