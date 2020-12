Vaccino, Londra allerta gli allergici cronici: “Non fatelo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Due reazioni in altrettanti pazienti: l’autorità nazionale di controllo sui farmaci britannica raccomanda chi abbia una “significativa storia di allergie” alle spalle di non fare il Vaccino Pfizer. Per Pfizer niente di serio. Ma dal Regno Unito, dove è già iniziata la campagna vaccinale, è arrivata una raccomandazione: niente Vaccino per chi abbia significative reazioni allergiche. A dare l’altolà è l’Autorità nazionale di controllo sui farmaci, l’Mhra, a seguito di due casi di reazione registrati nella primissima fase delle somministrazioni. Pochissimi ma, a ogni modo, sufficienti per andarci con più cautela. Secondo Pfizer, infatti, allo stato non c’è una “preoccupazione seria di sicurezza“. Anche perché, su migliaia di persone, la stragrande maggioranza ha tollerato senza troppi problemi la somministrazione nella fase di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Due reazioni in altrettanti pazienti: l’autorità nazionale di controllo sui farmaci britannica raccomanda chi abbia una “significativa storia di allergie” alle spalle di non fare ilPfizer. Per Pfizer niente di serio. Ma dal Regno Unito, dove è già iniziata la campagna vaccinale, è arrivata una raccomandazione: nienteper chi abbia significative reazioni allergiche. A dare l’altolà è l’Autorità nazionale di controllo sui farmaci, l’Mhra, a seguito di due casi di reazione registrati nella primissima fase delle somministrazioni. Pochissimi ma, a ogni modo, sufficienti per andarci con più cautela. Secondo Pfizer, infatti, allo stato non c’è una “preoccupazione seria di sicurezza“. Anche perché, su migliaia di persone, la stragrande maggioranza ha tollerato senza troppi problemi la somministrazione nella fase di ...

