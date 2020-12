Vaccino, Gran Bretagna: stop somministrazione a chi ha reazioni allergiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un piccolo stop al . L'autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti chi abbia alle spalle una storia di 'significative' reazioni ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un piccoloal . L'autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti chi abbia alle spalle una storia di 'significative'...

Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - fattoquotidiano : Gran Bretagna: stop al vaccino per chi ha avuto in passato “significative” reazioni allergiche - LaStampa : Allarme dopo due episodi avvenuti nella prima giornata di somministrazione dello Pfizer/Biontech. - Rec_Exclusive : RT @RN_Inchieste: L'Autorità di controllo sui farmaci britannica: 'Niente #vaccino per chi è allergico'. In Italia i soggetti che soffrono… - infoitsalute : Vaccino in Gran Bretagna, due casi di reazioni collaterali: stop per i soggetti allergici -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Gran Covid: Somministrato il primo vaccino in Gran Bretagna ANSA Nuova Europa Vaccino Coronavirus, protegge dopo un breve lasso di tempo

Il vaccino Covid Pfizer offre protezione forte dopo 10 giorni dalla dose, lo ha confermato l'americana Food and Drug Administration (FDA).

L'epidemia di coronavirus in Kenya - Ap/Lapresse

Oltre la metà dei prodotti principali è stata già acquistata dai Paesi più ricchi, dove vive meno di un sesto della popolazione mondiale. A calcolarlo è la Peoplès Vaccine Alliance ...

Il vaccino Covid Pfizer offre protezione forte dopo 10 giorni dalla dose, lo ha confermato l'americana Food and Drug Administration (FDA).Oltre la metà dei prodotti principali è stata già acquistata dai Paesi più ricchi, dove vive meno di un sesto della popolazione mondiale. A calcolarlo è la Peoplès Vaccine Alliance ...