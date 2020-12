Vaccino, Gran Bretagna: stop a chi ha reazioni allergiche. Già due episodi nel primo giorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un piccolo stop al Vaccino. L'autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti Covid chi abbia alle spalle una storia di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un piccoloal. L'autorità nazionale di controllo sui farmaci (Mhra) ha raccomandato oggi di non sottoporre a vaccinazione anti Covid chi abbia alle spalle una storia di...

