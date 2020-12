Vaccino Covid, in Gran Bretagna le prime reazioni allergiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Vaccino Covid, ieri il V-Day in tutto il regno e oggi le prime reazioni non gravi: si sconsiglia a persone soggette da tempo Qualche negazionista sul web si è scatenato ma tutti i genitori sanno che quando i propri figli fanno un Vaccino possono esserci delle reazioni. Ed è quello che è successo in Gran Bretagna. Dopo il V-Day, lo storico giorno del Vaccino di ieri quando sono state somministrate le prime dosi del siero della Pfezer, ecco le prime reazioni allergiche. Nulla di grave, sono già sulla via della normalizzazione le due persone che hanno avuto la reazione. Lo ha dichiarato Stephen Powis, il capo della Nhs, il sistema sanitario pubblico ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 dicembre 2020), ieri il V-Day in tutto il regno e oggi lenon gravi: si sconsiglia a persone soggette da tempo Qualche negazionista sul web si è scatenato ma tutti i genitori sanno che quando i propri figli fanno unpossono esserci delle. Ed è quello che è successo in. Dopo il V-Day, lo storico giorno deldi ieri quando sono state somministrate ledosi del siero della Pfezer, ecco le. Nulla di grave, sono già sulla via della normalizzazione le due persone che hanno avuto la reazione. Lo ha dichiarato Stephen Powis, il capo della Nhs, il sistema sanitario pubblico ...

