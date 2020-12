Vaccino Covid | Gimbe | ' Non è bacchetta magica | all' inizio non ci saranno dosi per tutti'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) scettico sulla possibilità di una soluzione rapida della pandemia : per il presidente della il ' anti- non è la. La popolazione dovrà seguire raccomandazioni (mascherina, igiene, ...

stanzaselvaggia : Mi piacciono il suo golfino grigio a pois, la t-shirt scema col pinguino, la tinta carota come certe dive degli ann… - RobertoBurioni : Per l'ennesima volta mi viene attribuito un virgolettato mai detto. Mi riferivo agli effetti a LUNGO TERMINE del va… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - SilviaTeresa14 : RT @doluccia16: Conosco una prof che ha avuto il covid senza saperlo, perché ha avuto influenza a febbraio. Ha fatto sierologico a settembr… - GastoneSabba : RT @IlariaBifarini: Al primo giorno di sperimentazioni del vaccino già due reazioni allergiche, che possono includere “eruzione cutanea pru… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

In questa edizione: Mes: via libera della Camera, "Coinvolgere Parlamento", GB vaccino, reazioni allergiche, Covid: ricoveri in calo, Salerno, arrestato primario, Tocca ad Atlanta e Inter.Il 15 gennaio in regione si inizia con le prime somministrazioni del vaccino anti Covid. I contagi ieri sono calati, ma "occorrono ancora prudenza ed è necessario evitare assembramenti", dicono Bonacc ...