Vaccino Covid-19: protezione già dalla prima dose per il vaccino di Pfizer-BioNTech (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il vaccino di Pfizer-BioNTech è efficace già dalla prima somministrazione. A confermarlo è l'agenzia governativa che si occupa di farmaci negli Stati Uniti, la FDA, che ha pubblicato dei documenti sulla "marcata protezione" del vaccino contro il Covid-19. La documentazione è stata diffusa dalla FDA in vista dell'incontro di giovedì 10 dicembre del suo gruppo consultivo che si occupa di vaccini, e che dovrà fornire all'agenzia un proprio parere per l'eventuale autorizzazione di emergenza del vaccino. Leggi anche: Terza ondata coronavirus, Crisanti e Bassetti: ecco cosa c'è da sapere I test sull'efficacia del vaccino ...

