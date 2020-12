Vaccino Covid-19, la storia di Nonna Margaret a Mattino 5 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nonna Margaret è la prima persona al mondo ad essersi sottoposta al Vaccino di Pfizer anti Covid-19. L’anziana signora, che compirà 91 anni la prossima settimana, è diventata il simbolo della campagna di vaccinazione per debellare il coronavirus. In Europa, l’unico Paese ad aver avviato il processo è al momento il Regno Unito, ma nel corso delle prossime settimane anche altre nazioni si aggiungeranno alla lista, tra cui l’Italia. Intanto, Mattino 5 nella puntata odierna ha voluto celebrare il coraggio di Nonna Margaret, aprendo la trasmissione con il suo volto sorridente dopo il Vaccino. Buongiorno a tutti! Siamo in onda con #Mattino5 e iniziamo subito la puntata parlando delle prime dosi di #Vaccino fatte in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è la prima persona al mondo ad essersi sottoposta aldi Pfizer anti-19. L’anziana signora, che compirà 91 anni la prossima settimana, è diventata il simbolo della campagna di vaccinazione per debellare il coronavirus. In Europa, l’unico Paese ad aver avviato il processo è al momento il Regno Unito, ma nel corso delle prossime settimane anche altre nazioni si aggiungeranno alla lista, tra cui l’Italia. Intanto,5 nella puntata odierna ha voluto celebrare il coraggio di, aprendo la trasmissione con il suo volto sorridente dopo il. Buongiorno a tutti! Siamo in onda con #5 e iniziamo subito la puntata parlando delle prime dosi di #fatte in ...

