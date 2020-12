Vaccino Covid-19, due persone hanno manifestato reazioni allergiche. Ma stanno già bene (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le persone che hanno una storia di reazioni allergiche “significative” non dovrebbero ricevere il Vaccino Pfizer / BioNTech contro il Covid-19, almeno per il momento. L’avvertimento, diffuso dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito, arriva dopo che due membri del personale del sistema sanitario nazionale britannico hanno subito una reazione allergica dopo la somministrazione del Vaccino. reazioni allergiche non gravi, come sottolinea l’NHS, dato che entrambi si stanno già riprendendo. La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ha fornito consigli precauzionali, affermando che chiunque abbia una storia di reazioni ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lecheuna storia di“significative” non dovrebbero ricevere ilPfizer / BioNTech contro il-19, almeno per il momento. L’avvertimento, diffuso dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito, arriva dopo che due membri del personale del sistema sanitario nazionale britannicosubito una reazione allergica dopo la somministrazione delnon gravi, come sottolinea l’NHS, dato che entrambi sigià riprendendo. La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ha fornito consigli precauzionali, affermando che chiunque abbia una storia di...

