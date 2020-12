Vaccino, Cooke (EMA): giudizio su Pfizer 29 dicembre, su Moderna 12 gennaio (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il 29 dicembre per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna. Sono queste le date in cui l’Agenzia europea del farmaco potrebbe pronunciarsi sui vaccini anti-Covid, secondo quanto dichiarato da Emer Cooke, la farmacologa irlandese che dal 16 novembre ha sostituito Guido Rasi a capo dell’EMA, in un’intervista a Repubblica. “Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di Pfizer e Moderna, ma posso anticipare che la visione preliminare dei dati che abbiamo ricevuto il primo dicembre è positiva per quanto riguarda efficacia e sicurezza – ha spiegato Cooke – Dobbiamo ancora controllare la qualità della catena di produzione e la capacità delle aziende di preparare il rimedio su larga scala. Su questi aspetti i ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il 29pere il 12per. Sono queste le date in cui l’Agenzia europea del farmaco potrebbe pronunciarsi sui vaccini anti-Covid, secondo quanto dichiarato da Emer, la farmacologa irlandese che dal 16 novembre ha sostituito Guido Rasi a capo dell’EMA, in un’intervista a Repubblica. “Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di, ma posso anticipare che la visione preliminare dei dati che abbiamo ricevuto il primoè positiva per quanto riguarda efficacia e sicurezza – ha spiegato– Dobbiamo ancora controllare la qualità della catena di produzione e la capacità delle aziende di preparare il rimedio su larga scala. Su questi aspetti i ...

