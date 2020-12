Vaccino anti-Covid, la direttrice dell’Ema: “Prima autorizzazione il 29 dicembre. Dati preliminari su efficacia e sicurezza positivi” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Emer Cooke, la direttrice dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha annunciato che la prima autorizzazione al Vaccino della Pfizer contro il Covid-19 arriverà per il 29 dicembre. “Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di Pfizer e Moderna, ma posso anticipare che la visione preliminare dei Dati che abbiamo ricevuto il primo dicembre è positiva per quanto riguarda efficacia e sicurezza”, ha dichiarato Cooke in un’intervista a Repubblica. “Probabilmente ci esprimeremo il 29 dicembre per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna”. L’Ema è l’agenzia europea chiamata a dare il via libera al Vaccino anti Covid in Europa. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Emer Cooke, la, l’Agenzia europea del farmaco, ha annunciato che la primaaldella Pfizer contro il-19 arriverà per il 29. “Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di Pfizer e Moderna, ma possocipare che la visione preliminare deiche abbiamo ricevuto il primoè positiva per quanto riguarda”, ha dichiarato Cooke in un’intervista a Repubblica. “Probabilmente ci esprimeremo il 29per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna”. L’Ema è l’agenzia europea chiamata a dare il via libera alin Europa. ...

