Vaccino anti Covid: in Italia si discute sull’obbligo, in Gran Bretagna i primi effetti collaterali (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ iniziata solo ieri la campagna vaccinale anti Covid in Gran Bretagna e già si stanno manifestando le prime reazioni allergiche. Solo ieri il Regno Unito ha lanciato il programma di vaccinazione di massa anti Coronavirus. La prima a sottoporsi alla somministrazione del farmaco è stata Margaret, una signora che tra qualche giorno spegnerà 91 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E’ iniziata solo ieri la campagna vaccinaleine già si stanno manifestando le prime reazioni allergiche. Solo ieri il Regno Unito ha lanciato il programma di vaccinazione di massaCoronavirus. La prima a sottoporsi alla somministrazione del farmaco è stata Margaret, una signora che tra qualche giorno spegnerà 91 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Tg3web : La somministrazione del vaccino anti covid si prenoterà con una app. In Italia si partirà solo a fine gennaio. - Agenzia_Ansa : Margaret Keenan, 91 anni la settimana prossima, è la prima donna in Gran Bretagna alla quale è stato somministrato… - Agenzia_Ansa : #Ema, il 29 dicembre primo via libera al vaccino anti #covid nell'#Ue #ANSA - ilpose_e : RT @carmelopalma: FIDARSI È BENE, SAPERE È MEGLIO Si può avere fiducia nella strategia anti-Covid solo se c'è piena trasparenza su dati e… - quot_umbria : Coronavirus: 'Piano somministrazione prima fase vaccino anti Covid-19 e presìdi individuati' -