Vaccino anti-Covid, il ministero ammette la svista: la Toscana non avrà dosi dimezzate (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Così era sembrato dalle slide del piano presentato da Arcuri, ma dopo il riconteggio la distribuzione sarà più ampia. Intanto la Regione acquista 100 ultra-congelatori Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Così era sembrato dalle slide del piano presentato da Arcuri, ma dopo il riconteggio la distribuzione sarà più ampia. Intanto la Regione acquista 100 ultra-congelatori

