Vaccini dal 29 dicembre, Burioni: "Volontario per somministrarli la notte di Capodanno" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roberto Burioni prende ufficialmente posizione su Twitter e si dichiara pronto a vaccinare la popolazione da volontario nella notte di Capodanno. Secondo quanto filtra, infatti, l'Unione Europea riceverà l'autorizzazione sanitaria per la somministrazione dei Vaccini per il coronavirus dal 29 dicembre. E a chi esorta a una somministrazione rapida, il virologo subito risponde: "Io mi offro volontario per vaccinare la notte di Capodanno". Io mi offro volontario per vaccinare la notte di Capodanno. https://t.co/TiSAAh0CQd — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 9, 2020

