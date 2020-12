USA, un altro giudice blocca il ban di Trump su TikTok (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ordine restrittivo firmato da Trump per bloccare il social cinese TikTok negli Stati Uniti ha subito la seconda sconfitta in tribunale. Il giudice federale di Washington Carl Nichols ha stabilito che Trump ha oltrepassato la sua autorità, ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act, nel cercare di mettere fuori mercato l’app popolarissima tra i teenager. Gli avvocati di TikTok hanno dimostrato che “l’incapacità dei funzionari di Trump di considerare adeguatamente un’alternativa ovvia e ragionevole prima di bandire TikTok” rende il giro di vite contro l’app “arbitrario e capriccioso”, ha scritto Nichols nella sentenza. Il Dipartimento del Commercio, citando minacce alla sicurezza nazionale, aveva cercato di impedire il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’ordine restrittivo firmato daperre il social cinesenegli Stati Uniti ha subito la seconda sconfitta in tribunale. Ilfederale di Washington Carl Nichols ha stabilito cheha oltrepassato la sua autorità, ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act, nel cercare di mettere fuori mercato l’app popolarissima tra i teenager. Gli avvocati dihanno dimostrato che “l’incapacità dei funzionari didi considerare adeguatamente un’alternativa ovvia e ragionevole prima di bandire” rende il giro di vite contro l’app “arbitrario e capriccioso”, ha scritto Nichols nella sentenza. Il Dipartimento del Commercio, citando minacce alla sicurezza nazionale, aveva cercato di impedire il ...

L'ordine restrittivo firmato da Trump per bloccare il social cinese TikTok negli Stati Uniti ha subito la seconda sconfitta in tribunale.

