Usa | Trump | ' sosterremmo ricorso Texas a Corte Suprema | dobbiamo vincere'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Washington, 9 dic. (Adnkronos) - Donaldannuncia su Twitter che il suo team si unirà alpresentato alladalcontro i risultati elettorali in quattro stati chiave, Georgia, Michigan, Pennyslvania e Wisconsin. "Interverremo nel caso del(e di molti altri stati), questo è un caso importante, il nostro Paese ha bisogno di una vittoria!", ha scrittoche ieri ha incassato la nuova, ennesima, sconfitta sul fronte dei ricorsi proprio dallache non ha accolto ilcontro la vittoria di Joe Biden in Pennsylvania. L'attorney general del, Ken Paxton, ieri ha annunciato ilcontro questi stati nel tentativo in extremis ...

RaiNews : La richiesta, se accolta, potrebbe consegnare la vittoria a Trump #RaiUsa2020 #Texas - fabiochiusi : Leggete la differenza nel modo in cui viene trattata la notizia da Rainews (che infatti è presa d'assalto nei comme… - marattin : Quando Trump disse che le elezioni erano truccate, la tv Usa gli tolse l’audio e i social scrissero “informazione f… - Paolo59583669 : RT @AntonioSocci1: Da ieri negli Usa è scontro istituzionale storico: TEXAS, + 8 stati, contro 4 Stati, presso la Corte Suprema. Questo può… - deitempiubelli : RT @AntonioSocci1: Da ieri negli Usa è scontro istituzionale storico: TEXAS, + 8 stati, contro 4 Stati, presso la Corte Suprema. Questo può… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump

Washington, 9 dic. (Adnkronos) - Donald Trump annuncia su Twitter che il suo team si unirà al ricorso presentato alla Corte Suprema dal Texas contro i risultati elettorali in quattro stati chiave, ...In particolare, il tribunale ha stabilito che l’amministrazione Trump non aveva considerato adeguatamente gli impatti climatici del progetto, come richiesto dal National Environmental Policy Act. In ...