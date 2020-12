USA | in aumento scorte e vendite all’ingrosso

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – In crescita ledi magazzino negli Stati Uniti, così come le. Nel mese di ottobre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento delledell’1,1% a 649 miliardi di dollari dopo il +0,9% precedente. Su base annua si conferma una contrazione del 2,2%. Nello stesso periodo lesono salite dell’1,8% su base mensile a 496,6 mld di dollari, rispetto al +0,8% atteso e dopo il +0,4% precedente (dato rivisto da +0,1%). Su anno si è registrato un incremento dello 0,9%. La ratioscende all’1,31 dall’1,35 di un anno fa.