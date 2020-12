Usa, il figlio di Biden sotto inchiesta federale per 'questioni fiscali' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Hunter Biden, il figlio del presidente eletto negli Stati Uniti, è indagato per questioni fiscali in Delaware, dove risiede. Ha reso noto lui stesso di essere sotto inchiesta federale, dicendosi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Hunter, ildel presidente eletto negli Stati Uniti, è indagato perin Delaware, dove risiede. Ha reso noto lui stesso di essere, dicendosi ...

9809ec551d7b415 : A tutti quelli che fanno battute sugli avverbi che usa il padre...vorrei vedere voi se vostro figlio fuggisse quant… - woland23 : @sologiuma Gli interessasse poi almeno del figlio, andrebbe a trovarlo senza far tanto chiasso per strade secondari… - max72775103 : @RudyGiuliani @AndrewHGiuliani Rudy sei un grande patriota, tuo figlio lo ti ama come ama l’america e ama anche il… - fearlessdosed : @rosesforcory Sono d'accordo, non mi piace per niente. Neanche quando in un'imprecazione si usa 'porca troia' e cos… - hypnotix__ : ma che poi quanto dovrebbe essere coglione il figlio per non sapere come si usa mi sto pisciando -

Ultime Notizie dalla rete : Usa figlio Usa, il figlio di Biden sotto inchiesta federale per "questioni fiscali" TGCOM Usa: il figlio di Biden indagato per evasione fiscale

Hunter Biden, figlio del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, è indagato per presunta evasione fiscale. È stato lui stesso ...

Usa, il figlio di Biden sotto inchiesta federale per "questioni fiscali"

Si stanno occupando delle tasse di Hunter in Delaware, dove risiede, come lui stesso ha reso noto, dicendosi fiducioso di poter dimostrare la sua innocenza ...

Hunter Biden, figlio del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, è indagato per presunta evasione fiscale. È stato lui stesso ...Si stanno occupando delle tasse di Hunter in Delaware, dove risiede, come lui stesso ha reso noto, dicendosi fiducioso di poter dimostrare la sua innocenza ...