Usa, continua la corsa al vaccino: sono 15 milioni i positivi nel paese (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Negli Usa continua la corsa al vaccino contro il Covid-19. Ad oggi però la situazione è critica, con oltre 15 milioni di positività. La situazione Covid-19 negli Usa resta critica, infatti il paese ad oggi è il più colpito dalla pandemia ed è in corsa per approvare il vaccino. Negli ultimi giorni la Food and L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Negli Usalaalcontro il Covid-19. Ad oggi però la situazione è critica, con oltre 15dità. La situazione Covid-19 negli Usa resta critica, infatti ilad oggi è il più colpito dalla pandemia ed è inper approvare il. Negli ultimi giorni la Food and L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Usa continua Negli Stati Uniti, il presidente Trump ha varato il decreto vaccini, lo slogan è prima gli americani RTL 102.5 Usa, continua la corsa al vaccino: sono 15 milioni i positivi nel paese

Coronavirus, pressing sul governo per gli spostamenti a Natale e Capodanno | Usa, Biden promette 100 milioni di vaccini nei primi 100 giorni di mandato

Continua il pressing sul governo per il Dpcm che vieta gli spostamenti sul territorio nazionale dal 21 dicembre al 6 gennaio e che prevede regole ancora più stringenti per il 25 e 26 dicembre e 1 genn ...

