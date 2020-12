Usa 2020, Biden ha vinto e Youtube rimuove tutti i video che parlano di frodi elettorali (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Youtube ha annunciato di aver iniziato a rimuovere qualsiasi contenuto caricato sulla sua piattaforma contenente accuse di frodi o errori avvenuti nelle elezioni presidenziali del 2020. In un post sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ha annunciato di aver iniziato are qualsiasi contenuto caricato sulla sua piattaforma contenente accuse dio errori avvenuti nelle elezioni presidenziali del. In un post sul ...

Agenzia_Italia : Usa 2020: la Corte Suprema boccia il ricorso dei repubblicani in Pennsylvania - fattoquotidiano : Usa, per la prima volta nella storia un afroamericano a capo del Pentagono: Biden sceglie il generale in pensione L… - SkyTG24 : L'ex direttore spaziale israeliano: Gli alieni esistono, in contatto con noi e gli Usa - matteo_1093 : RT @kulturaeuropa: Per la politica estera #Biden sceglie Antony #Blinken, contro l’isolazionismo di #Trump. Sostenitore del multilateralis… - MaxRibaudo : RT @Adnkronos: Non vi sono prove a sostegno delle accuse di presunti brogli elettorali -