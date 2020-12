UOMINI E DONNE oggi, 9 dicembre: Tina ha dubbi sulle conoscenze di Gemma (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo due giorni di pausa (dovuti alle festività dell’Immacolata), ritornano gli appuntamenti del dating show di Canale 5 e quella che è cominciata oggi (9 dicembre) è una settimana di UOMINI e DONNE più corta rispetto a tutte le altre. Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE, anticipazioni di giovedì 10 dicembre 2020 Ciò che è iniziato nel pomeriggio odierno appartiene ad una registrazione tenutasi venerdì 27 novembre; andiamo a scoprire insieme cosa è successo. Si comincia dalle dinamiche legate a Gemma Galgani e viene fatto vedere un breve riassunto della sua storia con Biagio, il quale non è più uscito né con Sabina né con Maria (dopo i dubbi espressi relativamente alla loro conoscenza pregressa, emersi nelle scorse puntate). L’uomo ha deciso infatti di riprendere ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo due giorni di pausa (dovuti alle festività dell’Immacolata), ritornano gli appuntamenti del dating show di Canale 5 e quella che è cominciata(9) è una settimana dipiù corta rispetto a tutte le altre. Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE, anticipazioni di giovedì 102020 Ciò che è iniziato nel pomeriggio odierno appartiene ad una registrazione tenutasi venerdì 27 novembre; andiamo a scoprire insieme cosa è successo. Si comincia dalle dinamiche legate aGalgani e viene fatto vedere un breve riassunto della sua storia con Biagio, il quale non è più uscito né con Sabina né con Maria (dopo iespressi relativamente alla loro conoscenza pregressa, emersi nelle scorse puntate). L’uomo ha deciso infatti di riprendere ...

